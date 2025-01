Il maestro Shigeru Miyamoto considera Wii una console speciale per come ha espanso il pubblico dei videogiochi

Il maestro Shigeru Miyamoto, creatore delle serie Super Mario e The Legend of Zelda, tra le altre, ha parlato di Wii come di una console speciale, perché ha contribuito ad allargare la platea dei videogiocatori.

"Il Wii è speciale per me." Ha detto in occasione del discorso d'apertura del Nintendo Museum di Tokyo, spiegando poi: "All'epoca, io e Satoru Iwata sentivamo che i videogiochi stavano diventando qualcosa di destinato esclusivamente ai giocatori più appassionati, e volevamo cambiare la situazione creando qualcosa che potesse essere vissuto da chiunque.

Questa fu la forza motrice dietro Wii, che oltretutto si rivelò un successo. Guardando le foto delle famiglie che giocano insieme, mi rende felice pensare che, grazie al Wii, il numero di persone che giocano ai videogiochi sia aumentato."