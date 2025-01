Nella prima stagione di Nocturne, il britannico Clive Bradley aveva già dimostrato la sua volontà di allontanarsi dalle elucubrazioni filosofiche di Ellis , che invero avevano finito per appesantire non poco la serie precedente: una sterzata che non ha convinto tutti al 100%, ma che ha reso Nocturne una serie animata più dinamica e serrata. La seconda stagione, nel bene e nel male, conferma la direzione intrapresa con una valida tranche di episodi che abbiamo spazzolato in una giornata.

Ormai quello con la serie animata di Castlevania su Netflix sta diventando un appuntamento fisso, quasi annuale e, dopo aver finito di guardare gli otto episodi della seconda stagione di Castlevania: Nocturne , speriamo vivamente che continui così. La nuova serie prodotta da Adi Shankar e disegnata dai prolifici Powerhouse Animation Studios - gli stessi di Masters of the Universe e Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, tra le altre cose - ha proseguito sulla strada tracciata dalle quattro stagioni di Castlevania che l'hanno preceduta, nonostante la controversa scrittura del celebre Warren Ellis, che ha rimaneggiato l'immaginario dei videogiochi Konami per trasformare una storia generazionale di cacciatori di vampiri in una riflessione sulla vita e sulla morte tra sesso, magie e squartamenti.

Tutti i vampiri del presidente

La seconda stagione di Castlevania: Nocturne comincia esattamente dove finiva la prima, con Richter, Maria, Annette e Mizrak costretti a ritirarsi dopo che Erzsebet Báthory ha ottenuto i poteri della dea egizia Sekhmet, sguinzagliandogli contro la fedele Drolta. Salvati in extremis dall'arrivo di Alucard, i nostri ripiegano per rimettere insieme una parvenza di contrattacco, il tutto mentre la Rivoluzione Francese prende piede e cominciano a rotolare le teste.

Maria è uno dei personaggi più importanti della stagione 2 di Nocturne

A questo punto, dopo un inizio abbastanza compassato, la seconda stagione Nocturne si dirama in direzioni diverse, seguendo gli archi narrativi dei vari personaggi - protagonisti e comprimari - che si sviluppano in contemporanea mentre sono divisi e distanti. A differenza della prima annata, che era molto più incentrata su Richter, Annette e Olrox, la seconda si dedica agli altri personaggi, cercando però di non trascurarne nessuno. Di conseguenza, si ha l'impressione che ci sia un po' troppa carne al fuoco per otto episodi da mezzoretta ciascuno soltanto, e negli ultimi episodi traspare una certa confusione nel montaggio e nell'esposizione delle vicende, con alcune sottotrame secondarie che riaffiorano sotto sforzo solo per ricordarci che ci sono anche loro.

La storia continua a essere solo liberamente ispirata ai giochi della serie Castlevania, con i personaggi di Rondo of Blood, Symphony of the Night e Bloodlines rimaneggiati e riscritti per l'occorrenza. Di castelli non se ne vedono più da un pezzo e Dracula è ormai un vago ricordo, soprattutto ora che la sceneggiatura esplora nuove mitologie come quella egizia. Anche l'intreccio con la Rivoluzione Francese sembra finire in secondo piano e rispuntare solo occasionalmente, pur avendo una importanza determinante nei momenti finali, anche perché Maria ha ben altro a cui pensare.

Uno dei personaggi chiave nel corso di questa stagione, Maria percorre un arco narrativo struggente ma frettoloso, che la mette finalmente ai ferri corti con suo padre Emmanuel e con sua madre Tera, che si è lasciata vampirizzare alla fine della prima stagione. Il drammatico punto di svolta a metà stagione dovrebbe avere conseguenze disastrose a lungo termine ma la sceneggiatura indugia su di esse solo per pochi minuti, salvo suggerire sviluppi futuri che Castlevania: Nocturne potrebbe esplorare in un'eventuale terza annata. Essendo una delle sottotrame più importanti, il suo repentino accantonamento lascia l'amaro in bocca, ma il ritmo serrato della storia fortunatamente aiuta a digerire la cosa.

Diciamo che Bradley non si abbandona troppo all'introspezione, non tanto quanto faceva Ellis nelle stagioni del primo Castlevania, e per certi versi è meglio così: Nocturne 2 è più incalzante e i momenti di quiete e riflessione sono maggiormente bilanciati. Nonostante ciò, certi personaggi godono solo di qualche ritaglio nell'insieme e, se il rapporto tra Olrox e Mizrak è forse quello che ne soffre maggiormente, Edouard e gli altri mostri hanno un ruolo talmente ridimensionato che sembra quasi non si sapesse più cosa farne. Diciamo che averli creati appositamente per la serie animata non ha aiutato.

Erzsebet e Drolta sono le antagoniste principali di Castlevania: Nocturne 2

In ogni caso, anche il breve tempo che passiamo insieme a questi personaggi è impreziosito da un doppiaggio in lingua originale d'eccellenza. In italiano alcune voci perdono carisma, sebbene il nostro cast possa contare su professionisti del calibro di Marco Balzarotti e Riccardo Rovatti. In questi casi la voce fa davvero tanto, quindi abbiamo lasciato le considerazioni sul personaggio che sicuramente suscita più interesse rispetto agli altri: Alucard. Valerio Amoruso doppia ottimamente il figlio di Dracula, introdotto nella serie di Ellis e riportato in scena alla fine della prima stagione di Nocturne. Il suo ruolo, tuttavia, è cambiato.