L'applicazione Origin di Electronic Arts ha una data di chiusura, l'editore invita a migrare sulla nuova app

L'editore Electronic Arts ha annunciato che chiuderà definitivamente l'applicazione Origin il 17 aprile 2025, dopo 14 anni di attività. Ha anche invitato i suoi utenti a migrare verso l'applicazione EA , che sostituirà la prima. La decisione è stata presa dopo che Microsoft ha cessato il supporto per il software a 32 bit, e per utilizzare l'app EA sarà necessario installare una versione a 64 bit di Windows 10 o passare a Windows 11.

Basta 32 bit

In realtà è possibile installare applicazioni a 32 bit su Windows 11, che è solo a 64 bit, ma bisogna usare le funzioni di compatibilità del sistema operativo. Per evitare problemi, in particolare con i giochi, EA ha quindi scelto di mettere fine alla vita di Origin.

EA App in azione

Se avete un computer a 32 bit, l'unica soluzione è aggiornarlo a un sistema operativo a 64 bit, magari forzando il processo. Comunque sia, una volta installata l'app EA, il vostro account e i vostri giochi su Origin saranno trasferiti automaticamente. Anche i salvataggi cloud funzioneranno automaticamente, senza bisogno di fare trasferimenti manuali dei file di gioco. Solo i salvataggi locali andranno spostati a mano, se non si vuole rischiare di perderli.

Considerate che EA App è necessaria per giocare i titoli di EA, qualsiasi sia il negozio in cui li avete acquistati, come specificato nelle FAQ ufficiali: "Se gioco ai miei giochi EA su Steam o Epic, devo scaricare EA app?

Per giocare ai titoli EA su PC è necessario installare EA app. Quando lancerai un titolo EA su Steam o Epic, ti forniremo indicazioni su come installare EA app (e su come disinstallare Origin, se necessario) per permetterti di accedere e giocare ai tuoi giochi EA."