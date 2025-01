L'autore di Poppy Playtime ha denunciato Google

Mob Entertainment, lo studio di sviluppo del gioco horror Poppy Playtime, ha denunciato Google per non aver rimosso da Google Play alcune applicazioni truffa che usano la sua proprietà intellettuale, pur opportunamente segnalate e soggette a indagini.

Non stiamo parlando di semplici cloni, ma di titoli quali "Poppy Playtime Chapter 4" e "Poppy Playtime: Chapter 3", pubblicati da Daigo Game 2020. Attualmente sono entrambi disponibili. Da notare che Daigo Game 2020 si è già messo in mostra per giochi come "Minecraft 2020", e altre applicazioni non autorizzate legate alla moda di Skibidi Toilet, tutte rimosse da Google Play.