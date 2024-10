Poppy Playtime 4 è stato annunciato con un inquietante trailer che svela il periodo di uscita

Sembra non volersi fermare la serie sui terrificanti giocattoli da parte di Mob Entertainment, con un nuovo capitolo in arrivo a breve rappresentato da Poppy Playtime Chapter 4, annunciato con periodo di uscita e trailer di presentazione che fa già capire l'atmosfera del gioco.

Come abbiamo visto, il titolo in questione è diventato una sorta di fenomeno, grazie soprattutto alla sua diffusione attraverso youtuber e social media vari, che hanno portato Poppy Playtime e il pupazzo Huggy Wuggy a diventare una celebrità.

Il fatto che questo si sia diffuso in particolare tra i bambini ha subito fatto scattare le classiche polemiche, con tanto di allarme lanciato dalla polizia sulla "pericolosità" di un personaggio del genere come soggetto di video e storie per piccoli.