WhatsApp: arrivano filtri e sfondi per le videochiamate, ecco come usarli

WhatsApp continua ad aggiungere funzionalità per le videochiamate. L'ultima novità in arrivo riguarda infatti proprio queste ultime, con l'aggiunta di filtri e sfondi "per un tocco di originalità e divertimento".

Questa nuova funzione, che sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane, permetterà di modificare l'aspetto delle videochiamate applicando filtri che alterano i colori o aggiungendo sfondi virtuali per nascondere l'ambiente circostante, come già accade in altre applicazioni specifiche per chiamate e riunioni online.

L'immagine con cui Meta ha presentato le nuove opzioni di WhatsApp

La scelta è attualmente tra 10 filtri e 10 sfondi per personalizzare le proprie videochiamate. I filtri permettono di aggiungere un tocco artistico o giocoso alle immagini, mentre gli sfondi consentono di nascondere l'ambiente reale e di immergersi in atmosfere diverse, da un accogliente bar a un ufficio ordinato, da una spiaggia tropicale a una foresta lussureggiante. L'aggiunta arriva dopo che nelle scorse settimane WhatsApp aveva dato il via alla sperimentazione dei filtri AR e sfondi per la fotocamera.

Tra i filtri disponibili, nello specifico troviamo effetti come "Caldo", "Freddo", "Bianco e Nero", "Luce che filtra", "Sognante", "Prisma luminoso", "Grandangolo", "TV vintage", "Vetro satinato" e "Bicolore". Gli sfondi, invece, includono opzioni come "Macchia di colore", "Soggiorno", "Ufficio", "Bar", "Ciottoli", "Gourmet", "Zuccherini", "Spiaggia", "Tramonto", "Festeggiamento" e "Foresta".

Oltre a filtri e sfondi, WhatsApp sta introducendo anche le opzioni "Ritocco" e "Scarsa luminosità". La prima permette di migliorare l'aspetto del viso in modo naturale, mentre la seconda ottimizza la luminosità dell'ambiente in condizioni di scarsa illuminazione.

Come come si fa ad accedere ai nuovi effetti? Una volta che l'app sarà aggiornata, per accedere ai filtri e agli sfondi durante una videochiamata sarà sufficiente selezionare le icone degli effetti in alto a destra dello schermo. Da qui, si potrà scegliere l'effetto desiderato e applicarlo alla videochiamata in corso.

Voi che cosa ne pensate? Aspettavate un aggiornamento simile per WhatsApp o vi lascia indifferenti? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.