Poppy Playtime diventerà un film horror in collaborazione con Legendary Entertainment

I co-fondatori di Mob Entertainment (autori dei giochi) , Seth Belanger e Zach Belanger, hanno espresso il proprio entusiasmo riguardo a questa partnership e hanno dichiarato quanto segue in un comunicato stampa: "Quando abbiamo iniziato questo viaggio, abbiamo seguito la nostra passione e creato una serie di giochi e marchi con lo scopo di ispirare e intrattenere. Abbiamo sempre sognato in grande e siamo entusiasti di aver creato qualcosa che ha catturato i cuori di decine di milioni di persone in tutto il mondo. Questo accordo per il cinema è un grande passo logico successivo nella crescita della nostra società di intrattenimento transmediale".

Poppy Playtime sta collaborando con Legendary Entertainment per portare la sua storia spettrale sul grande schermo. Il gioco continua a riscuotere un enorme successo su PC, PlayStation, Nintendo Switch, mobile e Roblox, quindi una versione cinematografica non è una stranezza.

Cos'è Poppy Playtime

Poppy Playtime ci porta in luoghi bui e spaventosi, come si addice al genere

Ecco la descrizione di Mob Entertainment per Poppy Playtime: "Devi rimanere vivo in questa avventura horror/puzzle. Cerca di sopravvivere ai giocattoli vendicativi che ti aspettano nella fabbrica di giocattoli abbandonata. Usate il vostro GrabPack per violare i circuiti elettrici o per prendere qualsiasi cosa da lontano. Esplorate la misteriosa struttura... e non fatevi prendere".

Legendary e Mob Entertainment collaboreranno con Don Murphy e Susan Montford di Angry Films. Il fatto che Poppy Playtime riceva un film in live-action non dovrebbe sorprendere più di tanto, considerando che un film con una premessa simile è stato in grado di ottenere profitti importanti nelle sale. Five Nights At Freddy's (il cui secondo film è già stato annunciato) è diventato uno dei film più importanti del 2023, quindi questa collaborazione con Legendary e Angry Films è probabilmente destinata al successo.

Poppy Playtime è esploso nel 2022, ma dopo anni ancora mantiene un alto livello di successo. Inizialmente la Polizia italiana ha lanciato l'allarme: il pupazzo horror di Poppy Playtime era considerato pericoloso.