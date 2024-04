Five Nights at Freddy's 2: il film è stato confermato con anche un periodo di uscita

Blumhouse Productions - la casa produttrice - si è unita all'annuncio su Twitter, dicendo: "Confermiamo per la prima volta che ci sarà un sequel di Five Nights at Freddy's, in arrivo nell'autunno del 2025".

La notizia è stata comunicata da Jim Orr, presidente della divisione di Universal Pictures per la distribuzione nelle sale nazionali, e sebbene non siano stati rivelati altri dettagli sull'atteso sequel rappresenta il primo annuncio ufficiale per il film.

Universal Pictures ha confermato durante il CinemaCon 2024 che Five Nights at Freddy's 2 verrà pubblicato nelle sale cinematografiche nell' autunno del 2025 .

Il successo di Five Nights at Freddy's

Non pensiamo vi sorprenda scoprire che Five Nights at Freddy's 2 sia in lavorazione, considerando che l'originale è diventato il film di maggior successo di Blumhouse Productions.

Con un budget di circa 20 milioni di dollari, Five Nights at Freddy's ha raccolto 78 milioni di dollari al suo debutto in Nord America e ha ottenuto 291,4 milioni di dollari in tutto il mondo.

