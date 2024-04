Google ha annunciato Axion, una CPU ARM per l'IA con performance nettamente superiori a x86

Ovviamente, la questione andrebbe valutata approfondendo maggiormente gli ambiti in cui è stata valutata questa differenza di performance, ma al momento non ci sono ancora molti dettagli al riguardo.

Google ha annunciato la creazione di una CPU basata su ARM incentrata sull' intelligenza artificiale per i suoi data center , un progetto chiamato Axion che, in base alle stime della compagnia, sarebbe in grado di superare del 50% le performance delle CPU basate su x86.

Una scommessa importante

Google Axion si aggiunge alla corsa all'hardware per IA

Fatto sta che Google sembra molto fiduciosa sull'utilizzo di questi nuovi chip, anche se ovviamente la loro applicazione riguarda un ambito molto specifico come la gestione dei data center e dell'intelligenza artificiale collegata a questi.

Queste CPU verranno utilizzate all'interno delle piattaforme che gestiscono i servizi online di Google, in particolare in pod da 8.960 chip che dovrebbero portare una netta evoluzione nelle performance, visibili anche per gli utenti.

"Axion è costruito su fondamenta aperte, ma gli utenti che utilizzano ARM ovunque possono facilmente adottare Axion senza dover ristrutturare e riscrivere le proprie app", ha riferito in particolare Mark Lohmeyer di Google, spiegando come il supporto ai nuovi chip sia una sorta di derivazione diretta dalla piattaforma ARM.

NVIDIA continua a detenere un'enorme maggioranza in termini di produzione di chip per i data center basato su IA nel 2023, con l'83% che viene prodotto dalla compagnia in questione, tuttavia Google appare come secondo produttore in termini di presenza sul mercato, in particolare con le sue TPU (Tensor Processing Unit).