Call of Duty: se volete il guanto di King Kong dovete spendere 80 euro in DLC

Call of Duty non è nuovo ai cross-over e ora sta proponendo contenuti a team con il nuovo film di Godzilla x Kong: New Empire. Tra i vari contenuti c'è anche un guanto a forma di mano dello scimmione con protesi metallica gialla. Si tratta del "B.E.A.S.T Glove". Perché ne parliamo? Perché costa in pratica 80€.

Per sbloccare questo contenuto, infatti, è necessario acquistare quattro pacchetti DLC da 20€ circa l'uno. Non è possibile ottenerlo in altro modo, quindi non pensate di spendere ore e ore di gioco a completare sfide per ottenerlo gratuitamente.

Ovviamente i pacchetti di DLC includono anche altri contenuti, ma il guanto a forma di mano di King Kong è il "gioiello della corona" e non a caso è la ricompensa per l'acquisto di tutti i pacchetti. Se uno vuole averlo, deve per forza spendere 80€. Inoltre, si tratta di un contenuto a tempo limitato, quindi invoglia ancora di più i giocatori che hanno timore di perdere l'oggetto se non investono immediatamente i soldi richiesti.