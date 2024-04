Activision ha bannato 27.000 bari da Call of Duty nel fine settimana e non ha ancora finito

Meno bari ma più bot?

I bari non avranno vita lunga anche grazie ai nuovi aggiornamenti di Call of Duty

L'eliminazione dei bari in Call of Duty è una priorità, visto che rischiano di creare grandi difficoltà ai giocatori onesti. Questi ultimi verrebbero spinti ad abbandonare il gioco se i loro sforzi venissero continuamente bloccati dai cheater e quindi Activision perderebbe utenti e introiti.

Non sempre però ad allontanare i giocatori sono i bari. Come vi abbiamo recentemente segnalato, in Call of Duty Warzone Mobile gli utenti stanno segnalando una eccessiva presenza di bot: questi sono pensati per aiutare i giocatori meno esperti ad avere avversari più semplici da affrontare e per velocizzare il matchmaking, ma possono anche rendere meno divertenti le partite.