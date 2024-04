Xbox Game Pass accoglierà vari Call of Duty per un report, l'annuncio arriverebbe a giugno

Recentemente - come vi avevamo riportato - è emerso un report che segnala che Call of Duty: Black Ops Gulf War (ovvero il prossimo capitolo della saga di Activision) sarà presentato a giugno in un Xbox Game Showcase. Un nuovo report di Tom Henderson ha corroborato la cosa, aggiungendo anche che vecchi giochi di Call of Duty arriveranno su Game Pass.

Secondo Henderson, con la finalizzazione dell'acquisizione di Activision Blizzard dello scorso anno, Microsoft si sta "preparando" per un annuncio relativo all'aggiunta di vecchi giochi di Call of Duty per Game Pass a giugno.

Con ogni probabilità, se tale annuncio verrà fatto, riguarderà i più vecchi capitoli di Call of Duty, non quello di quest'anno né i più recenti ancora acquistati e ampiamente giocati.