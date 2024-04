Stellar Blade: PlayStation e Shift Up parlano dei livelli di difficoltà e delle funzioni di aiuto

In una nuova intervista pubblicata tramite il PlayStation Blog, il director di Stellar Blade - Kim Hyung Tae - e il suo technical director - Lee Dong Gi - hanno parlato del videogioco d'azione, spiegando come hanno approcciato la gestione della difficoltà. In breve, è pensato per essere godibile per tutti, ma anche per fare in modo che i giocatori non attacchino a testa bassa.

Viene spiegato che "è importante che i giocatori osservino attentamente i movimenti dei nemici e comprendano il flusso del combattimento per rispondere in modo appropriato. Le abilità aumentano attraverso l'albero delle abilità, ma anche gli equipaggiamenti come l'Exospine e le Tute le aumentano ulteriormente. Poiché ogni equipaggiamento ha prestazioni diverse, i giocatori devono scegliere il loro stile di combattimento in base al fatto che vogliano dare priorità alla velocità, all'aggressività o alla cautela durante gli attacchi nemici".