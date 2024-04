Mortal Kombat 1: il nuovo personaggio è un nome leggendario nato dalle illusioni dei fan

Mortal Kombat 1 continua a sfornare nuovi lottatori per il Kombat Pass e il prossimo in arrivo è stato ufficialmente presentato. Si tratta di Ermac e possiamo vederne un primo teaser ufficiale tramite l'account ufficiale di Mortal Kombat.

La storia di Ermac

Ed Boon spiega: "Più di 30 anni fa stavamo lavorando al primo gioco Mortal Kombat. Il software del gioco aveva sezioni di codice che (teoricamente) non avrebbe mai dovuto raggiungere/eseguire. Se lo faceva, incrementava un contatore che registrava l'ERRORE. Abbiamo anche creato una schermata "Game Audits" in cui controllare questo contatore nelle sale giochi."

"Per rendere breve ogni registro, scrissi una macro in assembler che richiamava tutte le funzioni necessarie in una sola riga di codice. La macro si chiamava Ermac... abbreviazione di Error Macro."

"Purtroppo o per fortuna, elencavamo il numero di Ermac che si verificavano direttamente dopo il registro/numero di volte in cui i giocatori combattevano contro Reptile, che era un combattente nascosto nel primo Mortal Kombat."

"Questo (ovviamente) ha fatto ipotizzare ai giocatori che Ermac fosse un altro personaggio nascosto, come Reptile. Ben presto le voci su Ermac divennero leggenda, con i giocatori che insistevano di aver combattuto contro di lui. Non fu così."

"In Mortal Kombat 2 abbiamo reso Reptile un combattente giocabile e abbiamo aggiunto 3 nuovi combattenti nascosti: Smoke, Jade e Noob Saibot. Ma alcuni giocatori erano ancora alla ricerca di Ermac."

"Per MK3 abbiamo deciso di trasformare alcuni dei miti in realtà, a partire dalle Animalità. Infine, in Ultimate MK3 (a corto di colori) abbiamo finalmente aggiunto Ermac come combattente (ninja rosso) effettivo nel roster."

"Nel corso degli anni ha fatto diverse apparizioni nei giochi di MK. Ora ha una storia completa e fa parte della tradizione di MK."

"Non avremmo mai (o quasi mai) immaginato che questo ninja rosso dal nome ridicolo sarebbe diventato una parte così importante della storia di Mortal Kombat e che sarebbe ancora in circolazione dopo oltre 30 anni! Ma ecco che sta per entrare a far parte del roster di Mortal Kombat 1".