Gearbox Publishing diventa Arc Games, il terzo nome in pochi anni per il team

"E non vediamo l'ora di portarvi titoli ancora più emozionanti come Gigantic: Rampage Edition, Hyper Light Breaker e altri giochi presto annunciati per il 2025 e oltre!".

Gearbox Publishing cambia nome e diventa Arc Games . Ricordiamo che Gearbox Publishing/Arc Games è ancora parte di Embracer Group e non faceva parte dei team venduti di recente a Take-Two. Il cambio di nome è probabilmente anche una necessità contrattuale per separare l'editore dalla "vera" Gearbox.

Tanti nomi, le stesse persone

Il Principal Designer di Gunfire Games (Remnant) ha scritto su Twitter: "Questo è un cambio di nome per il nostro editore. Non ci influenza in alcun modo. È simile a quanto accaduto quanto Perect World ha cambiato il proprio nome in Gearbox Publishing. È sempre lo stesso team editoriale sin da Remnant 1".

Prima di chiamarsi Gearbox Publishing, infatti, il team era noto come Perfect World Entertainment. Venne acquistato da Embracer e prese il nome di Gearbox.

Bisogna inoltre precisare che Arc Games non ha subito alcun licenziamento, almeno al momento della scrittura di questa notizia. Embracer sta licenziando e vendendo team in un tentativo di ristrutturazione, quindi non è impossibile che qualcosa del genere avvenga in futuro.