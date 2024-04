Console e accessori più venduti in UK a marzo: PlayStation arraffa le prime posizioni

Le scorte di PS5 sono sensibilmente aumentate nel marzo 2023, causando un significativo aumento delle vendite in tale mese, quindi il confronto anno su anno era prevedibilmente difficile per la console di Sony. Siamo inoltre all'ottavo anno di commercializzazione di Nintendo Switch, che inizia a mostrare la sua età.

Gli accessori sono i veri vincitori di marzo

Il DualSense bianco è spesso nella parte alta della classifica di vendita

A marzo sono stati venduti nel Regno Unito 732.584 accessori, con un aumento del 20% rispetto a febbraio e del 16% rispetto a marzo dell'anno scorso.

Il controller DualSense bianco scende al terzo posto, mentre la versione Midnight Black balza in testa. Il controller DualSense Starlight Blue è il più importante del mese, con un aumento di 13 posizioni fino al n. 6.

PlayStation Portal sale di sei posizioni fino al n. 8, mentre il controller Xbox Astral Purple fa un salto di nove posizioni fino al n. 9.

I nuovi Joy-Con rosa per Switch, pubblicati in occasione dell'arrivo di Princess Peach Showtime di Nintendo, debuttano al n. 52.

Il capo di GfK games, Dorian Bloch, aggiunge che quest'anno i mouse e le tastiere da gioco hanno ottenuto ottimi risultati. Il mercato dei mouse è dominato da prodotti Logitech come G502, G305 e G203.

"E per quanto riguarda il fatturato, Logitech sta rubando la scena", afferma Bloch. "I 10 mouse più venduti quest'anno sono tutti Logitech".

Per quanto riguarda le tastiere, sono in testa Trust GXT-830 e GXT-865 (entrambi in vendita a marzo) e Logitech G213. Steelseries sta registrando un'impressionante crescita del fatturato dice Bloch, con cinque SKU che stanno ottenendo buoni risultati, in particolare le tastiere Apex Pro.