PlayStation Portal: un update avrebbe migliorato di molto la qualità, ma Sony non commenta

È difficile dire esattamente cosa sia cambiato in PlayStation Portal senza una conferma da parte di Sony o senza test tecnici approfonditi che certamente richiederanno del tempo.

Anche altri utenti hanno espresso lo stesso parere, mentre altri ancora hanno dichiarato di non aver notato alcun cambiamento .

"La qualità video e il bitrate sono diversi come il giorno e la notte, e migliori ", ha scritto un utente. "Anche nei giochi più impegnativi è possibile vedere tutti i dettagli senza pixel".

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato l'aggiornamento 2.0.6 di PlayStation Portal . La patch note ufficiale non rivela nulla di specifico e segnala un classico "Abbiamo migliorato le prestazioni del sistema e la stabilità". I giocatori stanno però segnalando online che dopo l'update la qualità video è migliorata in modo significativo.

La nostra recensione di PlayStation Portal

PlayStation Portal

Nella nostra recensione di PlayStation Portal vi abbiamo spiegato che questo dispositivo è pensato per fare solamente quello per cui è pensato: giocare a PS5 da remoto, come è possibile fare con un dispositivo mobile o un PC con l'app Remote Play. Ovviamente Portal dispone di un hardware dedicato con DualSense integrato.

L'utilità di PS Portal varia da persona a persona, ma una cosa è certa: le vendite hanno superato le aspettative di Sony.