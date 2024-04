Jump Ship, siete pronti ad esplorare lo spazio e a combinare disastri con gli amici?

In Jump Ship c'è una trama principale ma questa si dipanerà attraverso una struttura a missioni in parte procedurale (nell'obiettivo e nel posizionamento degli oggetti chiave e dei nemici) e in parte fatta a mano (le grandi mappe sono tutte create dal team di sviluppo in modo da offrire il massimo divertimento). Anche la porzione di universo che esploreremo ad ogni partita, la disposizione dei pianeti di ogni settore, è casuale; come lo saranno le opportunità e gli imprevisti che troveremo a volte ad aspettarci al di là dell'iperspazio. Ma forse l'aspetto che più caratterizza Jump Ship è l'essere incentrato sulla cooperazione tra quattro giocatori, scelta sorprendente solo se non si è buttato prima un occhio sulle figure chiave dietro questo progetto.

Devoti al coop

Il combattimento spaziale di Jump Ship è arcade al 100%

Filip Coulianos, il co-fondatore di Keepsake, ha lavorato come level designer a Brothers: A Tale of two Sons e nello stesso ruolo su It Takes Two; Claes Engdal ha fatto pressappoco lo stesso passaggio, ma in qualità di art director. Tobias Möllstam e Daniel Kaplan provengono invece dalla Mojang di Minecraft, mentre Henrik Afredsson ha dato il suo contributo a diversi giochi sviluppati in Nord Europa tra cui l'amato Mirror's Edge. E questo bel gruppetto, naturalmente insieme al resto del team che compone Keepsake Games, sta dando vita a un'avventura davvero molto promettente. Jump Ship è un FPS con un'astronave grossa come un campo da calcio che potremo guidare liberamente in atmosfera, ma sempre nei limiti comunque abbondanti della mappa. Non ci sono caricamenti tra il dentro e il fuori del velivolo, quindi i giocatori se vogliono potranno dividersi e continuare ad interagire tra di loro in ogni situazione.

Lo ammettono gli stessi ideatori di Jump Ship: la gestione della nave e il suo utilizzo in missione è ispirato a quello di Sea of Thieves. Come nel gioco Rare molti dei sistemi dell'astronave di Jump Shift richiederanno delle interazioni dirette, eventuali guasti andranno riparati alzando il vostro personaggio dalla sua postazione. A volte i colpi nemici come le disattenzioni degli altri membri dell'equipaggio possono portare a pericolosi incendi da domare il prima possibile, mentre ogni upgrade installato vi metterà davanti al puzzle della distribuzione a griglia dell'energia attraverso la quale funziona la navicella. Anche l'utilizzo che se ne fa in missione è simile a quella proposta da Sea of Thieves: il più delle volte sarà opzionale e basterà parcheggiarla subito dopo l'arrivo, altre starà a noi capire dove e quando utilizzarla, altre ancora invece dovremo dar sfogo a tutte le nostre abilità per combattere eventuali incursioni aeree nemici. Naturalmente sono presenti anche combattimenti nello spazio.