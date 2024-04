AMD RDNA 4 Navi 48 e Navi 44: nuovi rumor sulle prossime GPU Radeon RX 8000

I nuovi rumor provengono dall'utente @All_The_Watts: sulle pagine di X ha pubblicato un enigmatico post che sembra richiamare le prestazioni delle GPU che saranno presumibilmente equipaggiate sulle prossime AMD Radeon RX 8000 , le schede grafiche next-gen della casa rossa che porteranno in dote l'architettura RDNA 4. Il post verte in particolare sul chip top di gamma Navi 48 e sul chip di fascia media Navi 44 , confrontandone le prestazioni con l'attuale generazione di schede grafiche targate AMD.

AMD dice addio alla fascia alta?

La roadmap delle GPU targate AMD

Prima di iniziare con la disamina del post è bene sottolineare che stiamo parlando di un rumor e che le informazioni in esso contenute vanno prese, come sempre, con le pinze.

Il particolare post di @All_The_Watts riguarda in particolare le possibili prestazioni di due GPU: AMD Navi 48, presumibilmente il nuovo top di gamma basato su RDNA 4, sembra essere meno performante dell'attuale Navi 31 utilizzato per la Radeon RX 7900 XTX, ma più veloce della versione depotenziata equipaggiata sulla Radeon RX 7900 GRE.

Se queste prestazioni venissero confermate, la GPU Navi 48 si posizionerebbe tra la GeForce RTX 4070 Ti Super e la Radeon RX 7900 XT.

Il secondo chip tirato in ballo è l'AMD Navi 44, che dovrebbe equipaggiare la nuova fascia media della casa rossa. Stando al post, Navi 44 sembra essere più veloce dell'attuale Navi 33 della Radeon RX 7600, ma più lento di Navi 32 equipaggiato su serie Radeon RX 7800 e RX 7700.

Anche in questo caso, se le prestazioni venissero confermate avremmo una GPU che stazionerebbe tra una Radeon RX 7700 e una GeForce RTX 4060 Ti.