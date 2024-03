NVIDIA e AMD puntano alle schede video con memorie GDDR7: tutti i dettagli

Con tutta probabilità, la prossima generazione di GPU targate NVIDIA e AMD porteranno in dote le prime memorie GDDR7. Sebbene le informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche della nuova tornata di schede video siano ancora scarse, i dettagli che provengono dai grandi produttori di semiconduttori come Micron possono rivelarci alcune indicazioni sulle possibili caratteristiche dei chip in questione.

Proprio a partire da queste, l'insider kopite7kimi ha ancora una volta dato un'anticipazione sulle memorie che potrebbero accompagnare i nuovi hardware della casa verde e della casa rossa.