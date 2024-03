PS5: Sony avrebbe in cantiere almeno altri due remake, per il leaker di Ghost of Tsushima

Con un ulteriore post, la "gola profonda" ha riferito che non sono in programma dei rifacimenti di Killzone o Resistance.

"Sony non ha ancora fermato la macchina delle rimasterizzazioni e attualmente sono in canterie un paio di remake. Tuttavia il 2025 si preannuncia un anno importante per il brand."

"Capisco che alcune persone si sentano demotivate per l'annuncio di alcune remaster o remake, ma tenete a mente che i giochi in sviluppo stanno richiedendo dei tempi di sviluppo molto lunghi, ed è necessario scuotere un po' le cose."

Stando alle sue fonti, Sony avrebbe in programma di lanciare ulteriori rifacimenti a mo' di tappabuchi , in attesa che i suoi team interni completino i lavori su alcuni progetti maggiori previsti nel 2025.

Questo perlomeno è quanto ha suggerito Silknight, un insider che in poche settimane è diventato estremamente popolare grazie ad alcune soffiate che si sono rivelate vere, come quella relativa all' annuncio della versione PC di Ghost of Tsushima .

Nessuna gioco maggiore dei PlayStation Studios nel 2024

La soffiata si Silknight è in linea, volutamente o meno, con la voragine in termini di ritmi di pubblicazione dei PlayStation Studios confermata da Sony lo scorso mese. Infatti, la compagnia ha ha riferito che non uscirà nessun gioco maggiore, o meglio appartenente alle sue serie più importanti, almeno fino al 31 marzo 2025.

Questo non significa comunque che PS5 non verrà supportata in termini di esclusive. Ad esempio, giusto in queste settimane sono usciti Helldivers 2 e Final Fantasy 7 Rebirth, il primo su PS5 e PC, mentre il secondo in esclusiva temporale di tre mesi. Sono in programma inoltre Rise of the Ronin (21 marzo) e Stellar Blade (26 aprile), entrambe esclusive PS5 di seconde parti.

In tutto ciò dei nuovi remake o remaster, potrebbero effettivamente aiutare a colmare l'assenza di giochi di grosse dimensioni dei PlayStation Studios. E, per quanto si tratta sicuramente di una pratica non sempre apprezzata dagli appassionati, c'è da dire che tra i giochi più desiderati dalla community c'è un remake o remaster di Bloodborne.