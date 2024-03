Helldivers 2: annunciato un nuovo Titolo di guerra con armi e armature, ecco quando sarà disponibile

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Arrowhead Games Studio ha annunciato un il nuovo Titolo di Guerra "Avanguardia" per Helldivers 2 che introdurrà armature e armi che aiuteranno i giocatori a diffondere la Democrazia Controllata nella galassia. Sarà disponibile a partire dal 14 marzo dal pannello Acquisizioni del gioco.

Grazie a questo nuova schermata di sblocco, i giocatori potranno mettere le mani sulle armature prototipo della serie Ex, nello specifico "Prototipo 3 EX-03", "Prototipo 16 EX-16" e "Prototipo X EX-00".

Mentre per quanto riguarda le nuove armi, i giocatori potranno ottenere il "Falce LAS-16", un fucile laser che spara brevi raffiche e non richiede di essere ricaricato se non quando si surriscalda; il "Plasma Punitore SG-8P", un fucile a pompa modificato per sparare munizioni al plasma esplosive; mentre il "Blitzer ARC-12" può proiettare un arco di fulmini a distanza ravvicinata e può essere caricato per sparare dei fulmini in grado di eliminare interi gruppi di nemici.

A queste si aggiungono anche una nuova granata stordente e la pistola Pugnale LAS-7. E, dato che anche l'occhio vuole la sua parte, saranno disponibili anche tre nuovi mantelli con cui personalizzare il vostro Helldiver.