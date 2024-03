Helldivers 2: un prossimo aggiornamento renderà più facile abbattere alcuni grossi nemici

Arrowhead ha deciso di agire sul bilanciamento di Helldivers 2, considerando la possibilità di ridurre la difficoltà e rendere alcuni grossi nemici più facili da abbattere attraverso un aggiornamento in futuro, in modo da rendere più accessibili alcune sfide particolarmente selettive nel gioco.

In particolare, diventeranno un po' meno ostici quei nemici particolarmente grandi e coriacei come Hulks, Titans e Chargers, secondo quanto riferito dagli sviluppatori attraverso il canale Discord ufficiale di Helldivers 2, raccogliendo anche le richieste e i feedback degli utenti in questo senso.

Inoltre, questi dovrebbero avere un tasso di comparsa più basso, ovvero sarà più difficile incontrarli durante le missioni rispetto alla frequenza con cui è possibile trovarli adesso.