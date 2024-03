Marvel's Spider-Man 2: l'ultimo aggiornamento potrebbe aver svelato dei DLC in arrivo

L'ultimo aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2 ha erroneamente permesso ai giocatori di accedere ai tool di debug di Insomniac Games, grazie a quali potrebbero aver scoperto alcune missioni in arrivo con dei possibili DLC.

Parliamo della patch 1.002.000 resa disponibile da ieri e che introduce finalmente la modalità New Game Plus, oltre a una serie di nuovi costumi e la possibilità di avanzare oltre il limite di livello precedentemente imposto.

Un'altra novità introdotta è quella di poter rigiocare le missioni già completate e di cambiare a piacimento l'orario del giorno una volta visti i titoli di coda. A quanto pare è proprio grazie a queste nuove funzionalità che alcuni giocatori sono riusciti ad accedere ai menu di debug riservati agli sviluppatori, che solitamente usano durante lo sviluppo per saltare porzioni di gioco, attivare modifiche e così via.

Proprio grazie a questo strumento alcuni giocatori sono riusciti ad attivare trucchi per l'invincibilità, sbloccare immediatamente il nuovo Trofeo della modalità New Game Plus e girovagare liberamente tra le strade di New York nei panni di Venom. Non solo, è stata scoperta anche una lista di missioni non incluse nel gioco e che secondo i fan potrebbero far parte dei piani per i DLC di Marvel's Spider-Man 2.

In particolare, l'attenzione dei giocatori è stata attirata da una serie di missioni legati a Beetle (Scarabeo nella versione italiana), una delle tante nemesi di Spider-Man. Va detto comunque che potrebbe semplicemente trattarsi di contenuto scartato in fase di sviluppo e rimasto nei file di gioco.