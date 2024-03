PS5: lo spot giapponese 'Play Goes On' di Sony mostra 17 giochi in arrivo

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario per PS5, intitolato "Play Goes On" e incentrato sui nuovi arrivi per la console, in particolare 17 giochi annunciati e previsti arrivare nei prossimi mesi all'interno del 2024.

Con una canzone in sottofondo da parte di Genki Rockets e Aimer, il video mostra una sorta di viaggio di un'auto su una tipica strada americana, a simboleggiare il percorso che prosegue per PS5, caratterizzato da nuove uscite in arrivo nei prossimi mesi.

È insomma una introduzione per la lineup fissata per il mercato asiatico della console, ma corrispondente in buona parte a quella prevista anche in occidente.