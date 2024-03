Marvel's Spider-Man 2, l'aggiornamento con il new game plus è disponibile

L'atteso aggiornamento che introduce la modalità new game plus in Marvel's Spider-Man 2 è ora disponibile: lo ha annunciato Insomniac Games, fornendo contestualmente l'elenco completo delle novità della patch 1.002.000.

Sapevamo già che l'aggiornamento con il New Game+ di Marvel's Spider-Man 2 avrebbe incluso nuovi costumi e altri contenuti, e a quanto pare l'elenco è discretamente ricco fra Ultimate Levels, nuovi stili per il costume da Simbionte e per i gadget, nonché un Trofeo legato al completamento della storia in NG+.

Ulteriori novità includono la possibilità di rigiocare le missioni, cambiare l'ora del giorno, sfruttare nuove opzioni per il photo mode, indossare due nuovi costumi ispirati ai design dell'Hellfire Gala e una serie di modifiche sul fronte dell'accessibilità.