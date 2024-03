Nonostante Hogwarts Legacy, Warner Bros. vuole concentrarsi su live service e mobile

"Ci concentreremo su giochi appartenenti ad aree che pensiamo presentino maggiori opportunità di crescita e nelle quali possiamo affacciarci con le proprietà intellettuali che abbiamo a disposizione e alcune delle capacità dei nostri studi, considerando come siamo posizionati in termini di publishing e sviluppo".

J.B. Perrette, responsabile della divisione gaming di Warner Bros. Discovery, durante un recente evento con Morgan Stanley ha riferito che la compagnia considera troppo "volatile" il mercato standard dei giochi tripla A per console, valutando invece più remunerativo il concentrarsi su altri canali come live service, mobile e free-to-play.

Un nuovo Harry Potter in stile live service

Suicide Squad: Kill the Justice League ha deluso Warner Bros.

Nonostante gli oltre 22 milioni di copie vendute da Hogwarts Legacy, confermatosi il gioco più venduto dell'anno, Perrette ha riferito che Warner Bros. non vede comunque grandi sicurezze nel modello tripla A standard, mentre maggiori margini di crescita sarebbero possibili seguendo gli altri modelli suddetti.

Tutto questo, peraltro, a discapito del fatto che Suicide Squad: Kill the Justice League abbia avuto performance al di sotto delle aspettative, ma forse nemmeno questo rientra nei piani futuri, come modello da seguire. L'idea di WB sembra concentrarsi comunque sui live service in stile "piattaforma".

Il modello live service esteso potrebbe essere il futuro anche di Harry Potter, in base a quanto riferito: "Invece di lanciare un gioco console fatto e finito, come potremmo per esempio sviluppare un progetto in maniera più estesa, un Hogwarts Legacy o un Harry Potter, come un live service dove le persone possono vivere e lavorare e costruire e giocare in quel mondo su una base costante?"

Questo riassume un po' l'idea presentata dal responsabile della divisione gaming di Warner Bros. per i progetti futuri, in attesa di vedere più precisamente di cosa possa trattarsi, ma si tratta di cose che potrebbero arrivare a completamente solo fra anni.