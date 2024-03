Ghost of Tsushima, indiscrezione afferma che domani sarà annunciata la versione PC

Supponiamo che @Haothors sia qualcuno con accesso ai post del PlayStation Blog, che probabilmente vengono programmati in anticipo. Naturalmente di confermato non c'è nulla, né Ghost of Tsushima per PC, né il modo in cui la notizia è stata raccolta, quindi prendete il tutto con le dovute cautele.

Il post con l'indiscrezione

Rimane il fatto che ormai si parla con sempre maggiore insistenza della versione PC di Ghost of Tsushima. Del resto Sony non ha nascosto la sua volontà di potenziare l'offerta PC e il titolo di Sucker Punch appare una scelta quasi naturale dopo God of War, gli Horizon, The Last of Us Parte 1 e dopo l'annuncio dell'arrivo del supporto ufficiale per PS VR 2.

Fortunatamente in questo caso non c'è bisogno di attendere molto per avere una conferma.