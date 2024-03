MacBook Air M3 annunciati da Apple: niente evento primaverile all'orizzonte?

Questo chip inoltre si focalizza anche sull'Intelligenza Artificiale. Con il suo Neural Engine 16 core e acceleratori dedicati per CPU e GPU, avrà funzionalità intelligenti come dettatura in tempo reale, testo predittivo, traduzione, comprensione visiva e funzioni della videocamera.

Quando parliamo del chip M3, non parliamo solo di semplice potenza: al contrario, avrà anche capacità grafiche avanzate, come il supporto al Mesh Shading e al Ray Tracing con accelerazione hardware.

Niente evento a Primavera?

Worldwide Developer Conference

Mentre entriamo sempre di più nella stagione primaverile, con l'annuncio di questi MacBook diventa sempre più certo l'assenza di un evento Apple nei prossimi mesi.

Non sarebbe nulla di strano: già in passato l'azienda ha saltato questo tipo di evento, e considerato che rimangono tra i prodotti "possibili" solo l'iPad Pro OLED, il nuovo iPad Air e gli eventuali nuovi accessori (come l'Apple Pencil), potremmo avere annunci lampo come successo con questi nuovi MacBook.

Mentre quindi rimaniamo con le antenne puntate sperando di avere nuovi annunci nei prossimi mesi, il mese da segnare rimane giugno/luglio, quando si terrà il nuovo Worldwide Developer Conference di Apple.