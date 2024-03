Fleximan ora è anche un videogioco, ovviamente: disponibile su Steam

Come spesso accade, le follie della realtà tracimano nel mondo dei videogiochi, e in questo caso abbiamo a che fare con l'ovvia trasposizione videoludica di Fleximan, una delle vicende più assurde tra quelle emerse nella cronaca italiana di questi tempi, diventata un gioco disponibile su Steam.

Il misterioso Fleximan sarebbe il responsabile (ma più probabilmente si tratta di una serie di individui) del "taglio" di vari autovelox in giro per l'Italia, forse in una sorta di ribellione contro lo stato di Polizia, almeno per quanto riguarda la municipale e la gestione delle multe per eccesso di velocità.

Al di là delle valutazioni etiche sulle gesta del personaggio, Fleximan è diventato anche un videogioco ad opera di Serio Studio, che a quanto pare ha preso alquanto sul "serio" l'idea di trasporre le opere di questo discusso "super eroe" in versione interattiva.