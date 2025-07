L’hub smart home di Apple con la nuova Siri è stato rimandato al 2026

Apple avrebbe posticipato il suo smart home al 2026, secondo quanto riportato da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg. La causa è piuttosto prevedibile: il dispositivo si basa sulla nuova Siri, ma come sappiamo la situazione è molto delicata e l'azienda di Cupertino sta riscontrando diverse difficoltà in merito.

Tuttavia, l'azienda di Cupertino ha apertamente ammesso di star riscontrando difficoltà. La nuova Siri è ancora lontana, quindi una decisione simile era più che prevedibile. Questo dispositivo, tra l'altro, è in sviluppo da tanto tempo ed è stato rimandato diverse volte. La situazione potrebbe cambiare con la nuova strategia attuata da Apple, la quale ha deciso di affidarsi a piattaforme IA di terze parti come OpenAI e Anthropic.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, fonte che da ormai molti anni rivela informazioni attendibili, il prossimo smart hub (o smart display) è stato rimandato al 2026 a causa dei rallentamenti legati allo sviluppo della nuova Siri . Quest'ultima si basa infatti sull'intelligenza artificiale generativa e dovrebbe competere con altri dispositivi come Amazon Echo Show e Google Nest Hub. Le nuove funzionalità dovrebbero offrire un'esperienza ancora più personalizzata, permettendo all'utente di porre anche domande o comandi più complessi.

Siri non è ancora affidabile

Secondo quanto riportato da Craig Federighi e Greg Joswiak in un'intervista concessa al The Wall Street Journal, la nuova Siri è ancora molto lontana e non ha portato i risultati sperati. Federighi parla infatti di una Siri ancora inaffidabile.

"Non vogliamo deludere i clienti", ha detto Joswiak. "Non lo facciamo mai. Ma sarebbe stato ancora più deludente rilasciare qualcosa che non soddisfaceva i nostri standard di qualità, con un tasso di errore che ritenevamo inaccettabile. Quindi abbiamo preso la decisione che ritenevamo migliore".

Questo pensiero si riflette probabilmente anche sul nuovo dispositivo smart home, ma ovviamente restiamo in attesa di informazioni ufficiali, trattandosi ancora di indiscrezioni.