Stonemachia: scopriamo il soulslike italiano con protagonisti gli scacchi

"Si legge Stonemachía, come gigantomachía" ha detto Ivan Maestri, game director del gioco in cantiere presso Crossfall Games. "Il nome è nato mentre ero a lezione di storia greca e visto che tutti i nemici del gioco sono statue che prendono vita, mi è sembrato super calzante". Stonemachia è un soulslike con protagonista un pedone degli scacchi che può trasformarsi negli altri pezzi: "Il gameplay ruota attorno al pedone, che è la forma base, e le sue tre trasformazioni: cavallo, alfiere e torre. Poi c'è la regina, ma non voglio spoilerare troppo".

Stonemachia non è solo sviluppato in Italia, ma ha l'Italia al proprio centro sia a livello di folklore sia di ambientazioni. "Inizialmente il gioco doveva essere ambientato solamente a Milano, per questo non c'è solo il Duomo, ma anche i Draghi Verdi, le fontanelle dell'acqua" ci ha detto Maestri in un'intervista in diretta su Twitch in occasione dell'Intel Join the Indie, la manifestazione che raccoglie e racconta gli studi di sviluppo emergenti italiani.

"Il gioco è nato in periodo Covid, quando potevo girare solo per Milano e mi sono reso conto di quanto fosse Bloodborne-esca, con un'atmosfera molto dark nei suoi anfratti nascosti" continua. "Quando tutto è stato riaperto ho ricominciato a girare per l'Italia e non potevo non includere certi miti e creature che mi hanno colpito. È tutto molto distorto, la Mole Antonelliana è nel cielo e il Colosseo negli abissi profondi, sono ispirazioni perché non volevamo il realismo".