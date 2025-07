Donkey Kong Bananza avanza verso la vetta della classifica dei giochi più attesi di Famitsu

Come ogni inizio settimana è arrivata la classifica dei giochi più attesi dai lettori della rivista Famitsu, che come da tradizione ci offrono uno spaccato dei gusti e delle aspettative dei giocatori giapponesi, spesso molto differenti da quelli europei e americani.

Anche stavolta in vetta troviamo la versione Nintendo Switch Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, ma con un numero inferiore rispetto alla scorsa settimana, con buona parte dello scarto che è stato dirottato su Donkey Kong Bananza che è salito in seconda posizione. Considerando che la classifica è stata stilata con i voti inviati tra il 25 giugno e il 1° luglio, la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 ha sicuramente delle chance di conquistare la prima posizione nelle prossime settimane. Per quanto, va detto, che sommando tutte le piattaforme di Dragon Quest, Switch, PS4 e PS5, sarebbe inarrivabile, dato che i voti totali sono oltre 1.000.