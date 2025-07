Un nuovo film su Donkey Kong potrebbe essere in produzione presso Nintendo e Universal Pictures

Impossibile ricavare ulteriori informazioni dal documento relativo alla registrazione del copyright, considerando che non c'è titolo al di fuori del riferimento a Donkey Kong e alla presenza di Nintendo Studios LLC e Universal Pictures come compagnie responsabili.

Come risulta in maniera esplicita anche dal documento in questione, il soggetto non è stato annunciato dalle case di produzione, ma sembra proprio essere un qualche film su Donkey Kong, probabilmente un lungometraggio animato in computer grafica sullo stile del recente Super Mario Bros. Il Film , che ha di fatto lanciato alla grande l'iniziativa cinematografica di Nintendo.

Un documento registrato di recente da Nintendo e Universal Pictures sembra indicare l'esistenza di un nuovo film su Donkey Kong in produzione, considerando che nel testo si parla chiaramente di un "Progetto non annunciato su Donkey Kong" afferente alla categoria "Motion Picture", ovvero una pellicola cinematografica.

Prima Donkey Kong o The Legend of Zelda?

Il documento emerso e visibile a questo indirizzo risulta peraltro registrato il 5 giugno, dunque più di un mese fa, cosa che fa pensare a possibili sviluppi sulla questione nel frattempo, con un annuncio che potrebbe arrivare nel prossimo periodo.

Il fatto che questo mese, più precisamente il 18 luglio, sia fissata la data di uscita di Donkey Kong Bananza, che segna il ritorno sulle scene videoludiche del celebre gorilla come protagonista assoluto di un suo gioco, potrebbe determinare il momento migliore per annunciare una produzione cinematografica con questo protagonista, ma attendiamo eventuali delucidazioni. Donkey Kong Bananza si mostra con il trailer panoramico in italiano

Finora eravamo a conoscenza del film di The Legend of Zelda, che sembrava essere la produzione più vicina a concretizzarsi tra quelle di Nintendo Studios, con un misterioso live action in collaborazione con Sony, ma evidentemente c'è qualcosa anche per Donkey Kong.