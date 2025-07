Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian si mostra nel dettaglio con un gameplay trailer

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un gioco di ruolo di stampo tipicamente nipponico ma caratterizzato da diversi sistemi che vanno a comporre un gameplay piuttosto sfaccettato, il cui elemento fondamentale e più particolare è l'arte dell'alchimia, che viene praticata dalla protagonista aggiungendo una caratteristica in più alle dinamiche classiche.

Il publisher Koei Tecmo e il team Gust mostrano nuovamente Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian con un lungo trailer esplicativo, che mostra più nel dettaglio il gameplay di questo nuovo capitolo della lunga serie di JRPG a base di alchimia.

Un JRPG molto particolare

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian è un nuovo capitolo nella linea narrativa di Resleriana, dopo Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, con cui condivide il mondo di riferimento pur mettendo in scena una storia nuova.

In questo caso, gli eventi si svolgono dopo la sconfitta di Weltex, con protagonisti Rias Eidreise e Slade Clauslyter, mentre esplorano il continente di Lantarna. In questa avventura, incontrano nuovi personaggi e anche alcuni altri volti noti dei capitoli precedenti di Atelier come Ryza e klaudia, oltre a Ayesha della serie Dusk.

Tra le caratteristiche del gameplay viene evidenziata la possibilità di eseguire "multi-azioni" con personaggi di supporto, in grado di effettuare dunque fino a tre azioni diverse nel corso di un singolo turno e utilizzare più abilità insieme.

Gli attacchi consentono inoltre di caricare la barra "Unite", che consente poi di ottenere vari effetti in base alla quantità di "unites" disponibili, come attacchi speciali e altro. Vengono inoltre spiegate nuove possibilità di sintetizzare oggetti connettendo i "Gift Color" di vari ingredienti e altre novità.

Annunciato il mese scorso con data e trailer, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian è in arrivo il 26 settembre su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.