Atelier Resleriana, la recensione del capitolo gacha mobile della serie

Tra i tanti adattamenti in stile gacha di serie storiche in ambito JRPG non poteva mancare Atelier, e infatti Koei Tecmo è presto corsa ai ripari per ripianare questa inammissibile lacuna. Procediamo dunque con la recensione di Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, peraltro uno dei nomi più lunghi e strani visti in questa serie, che pure ne ha avuti di alquanto bizzarri in passato. Il primo impatto è notevole e si nota la grande cura riposta dall'editore nel confezionare questo titolo, che risulta ovviamente un'operazione spiccatamente commerciale, ma fatta con un certo criterio, dimostrando l'importanza del franchise anche in questa propaggine più distante dalla collocazione standard della serie.

Ordunque, la storia appare classicissima, quello che ci vuole per dare il via a un gioco che si svilupperà poi attraverso la classica suddivisione in eventi, banner, e cose del genere: siamo nel magico mondo di Lantana, un tempo in equilibrio e dominato dall'alchimia sorretta dall'enorme quantità di Mana presente, che però si è drasticamente ridotta in seguito a un potenziale cataclisma sventato dai "nove miracoli", eroi leggendari che hanno salvato il mondo, lasciandolo però in un equilibrio precario.

In un modo o nell'altro, il destino di Lantana si ritrova nelle mani di Resna, una piccola e povera alchimista alle prime armi, che con l'amica Izana parte per un avventuroso viaggio alla ricerca di "World End", ovvero quella che dovrebbe essere un'inesauribile fonte di Mana per riportare il mondo all'antico splendore. Si tratta di una premessa generale, perché Atelier Resleriana si sviluppa poi soprattutto in vari rivoli di quest e dungeon che si affiancano alla storia principale, con i "banner" a rappresentare le esperienze di maggior rilievo sul fronte delle ricompense, purtroppo quasi sempre a pagamento.