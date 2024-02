Classifica Steam, Helldivers 2 batte Palworld e conquista la vetta

Helldivers 2 è riuscito a battere Palworld e a conquistare la vetta della classifica Steam: un'impresa non da poco per lo sparatutto di Arrowhead Game Studios, che sta macinando numeri importanti in particolare su PC.

Helldivers 2 Palworld Call of Duty Steam Deck Granblue Fantasy: Relink Enshrouded Red Dead Redemption 2 Helldivers 2 - Upgrade to Super Citizen Edition Lethal Company Cyberpunk 2077

Come detto, si tratta di una situazione che un po' tutti ci aspettavamo, alla luce dei quasi 200.000 giocatori contemporanei per Helldivers 2 su Steam. Resta tuttavia lo straordinario risultato di aver superato un fenomeno ancora molto forte come Palworld.