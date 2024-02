Helldivers 2 non si ferma più: su Steam quasi 200.000 giocatori contemporanei

Continua la sorprendente parabola ascendente di Helldivers 2, che zitto zitto si sta rivelando uno dei giochi di maggior successo degli ultimi mesi. Stando agli ultimi dati rilevati da SteamDb, durante la notte è stato raggiunto un nuovo picco di quasi 200.000 giocatori contemporanei sulla piattaforma di Valve.

Per la precisione parliamo di 196.089 registrati alle 03:00 italiane di oggi, un record per certi versi un po' anomalo (trattandosi di un lunedì sera negli USA), che è possibile spiegare con l'aumento delle copie vendute in questi giorni grazie al passaparola positivo e, soprattutto, dall'incremento della capacità totale dei server avvenuto poche ore fa, che in precedenza erano limitati a un massimo di 360.000 utenti contemporanei tra PC e PS5.