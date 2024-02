Immortals of Aveum: ex-sviluppatore svela i costi di sviluppo e quanto ci ha investito EA

Tramite un report di IGN sull'attuale situazione dell'industria videoludica e dei numerosi licenziamenti avvenuti negli ultimi mesi, un ex-sviluppatore di Ascendant Studios ha svelato i costi sostenuti dallo studio per realizzare Immortals of Aveum, che come saprete si è rivelato un flop commerciale, sostenendo che il progetto è stata un'idea pessima ed era fin troppo ambizioso per un piccolo team.

Stando alla fonte di IGN, che è voluta rimanere anonima, i costi di sviluppo di Immortals of Aveum ammontano a 85 milioni di dollari a cui si aggiungono altri 40 milioni di dollari stanziati da Electronic Arts per il marketing e la distribuzione, per un totale di 125 milioni di dollari.

"Immortals è stato enormemente sovradimensionato per essere il progetto di debutto di uno studio", ha dichiarato l'ex-dipendente. "Il costo di sviluppo è stato di circa 85 milioni di dollari, e credo che EA abbia aggiunto 40 milioni di dollari per il marketing e la distribuzione."

"Certo, nel team di sviluppo c'era del talento, ma cercare di realizzare uno sparatutto AAA per giocatore singolo nel mercato odierno è stata un'idea davvero terribile, soprattutto perché si trattava di una nuova IP che stava anche cercando di sfruttare l'Unreal Engine 5. Il risultato è stato una campagna ripetitiva e troppo lunga".