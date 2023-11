Immortals of Aveum: vendite deludenti a causa dei troppi giochi in uscita, per Ascendant Studios

"Quando si realizza un gioco, ci sono tante cose che sfuggono al nostro controllo , il mercato può essere in gran parte fuori dal nostro controllo, e per noi è stata una sfortuna, ma la mia speranza è di poter lavorare di nuovo con molte di quelle persone e che il nostro prossimo progetto, o con quelli futuri, continueremo a crescere".

"Siamo una società indipendente. Non siamo EA, non siamo una grande organizzazione . Il nostro obiettivo ci imponeva di vendere molte copie, e non abbiamo raggiunto un numero soddisfacente, è solo un problema di soldi, motivo per il quale abbiamo deciso di fare dei licenziamenti".

Durante un'intervista concessa al canale YouTube Xbox Expansion Pass, a Robbins sono stati chiesti i motivi che hanno portato al licenziamento di ben il 45% degli sviluppatori di Ascendant Studios . Il CEO in risposta ha spiegato che la ragione principale è che Immortals of Aveum semplicemente non è riuscito a vendere abbastanza copie.

Bret Robbins, il CEO di Ascendant Studios, afferma che lo scarso successo commerciale di Immortals of Aveum sarebbe da imputare alle tempistiche della pubblicazione, avvenuta in un periodo dell'anno fin troppo affollato di giochi in uscita di grande spessore e richiamo commerciale.

Troppo difficile per una nuova IP emergere in un mercato affollato di nuove uscite

Robbins successivamente ha spiegato che le scarse vendite di Immortals of Aveum in parte sono dovute al fatto che il gioco era una nuova IP lanciata da uno studio sconosciuto in un periodo affollato di giochi in uscita di grande spessore, come ad esempio Baldur's Gate 3, Starfield, Armored Core 6, giusto per citarne alcuni.

"È forse il momento più folle che abbia mai visto", ha detto Robbins. "Un gioco enorme dopo l'altro. Sapevamo che stavano per arrivare alcuni grandi giochi: sapevamo che Starfield sarebbe stato enorme, sapevamo che saremmo usciti la stessa settimana di Armored Core 6, e sapevamo che sarebbe stato un gran gioco. Sapevamo che sarebbero usciti Assassin's Creed e Spider-Man, giochi di questo tipo.

"Ma non sapevamo che Baldur's Gate 3 sarebbe esploso nel modo in cui è esploso proprio davanti a noi, sembra che abbia colto tutti di sorpresa. E prima ancora Star Wars: Jedi Survivor, e ora anche giochi come Alan Wake stanno avendo un successo enorme, quindi è stato un susseguirsi di eventi.

"Ed è difficile, quando si tratta di una nuova IP, soprattutto di un nuovo studio di cui nessuno ha mai sentito parlare, farsi largo in queste condizioni. Per noi, quindi, la tempistica di uscita è stata cruciale e ha davvero influenzato il grado di coinvolgimento delle persone nel gioco".