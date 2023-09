Immortals of Aveum: licenziato metà del team di sviluppo a poche settimane dal lancio

Ascendant Studios ha licenziato quasi metà del suo team di sviluppo a poche settimane dal lancio di Immortals of Aveum su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La notizia da prima è stata diffusa da un report di Polygon, che afferma che stando a tre dipendenti i tagli al personale sono stati fatti a causa dello scarso successo commerciale del gioco, che hanno portato al licenziamento di 40 persone sulle 80 - 100 di cui è composto il team.

Successivamente l'indiscrezione è stata confermata da un post del CEO dello studio, Bret Robbins, che pur non menzionando esplicitamente le performance di Immortals of Aveum sul mercato, dalle sue parole appare chiaro che il gioco purtroppo ha ottenuto risultati ben inferiori alle aspettative.

"Oggi siamo addolorati per il doverci separare da amici e colleghi di Ascendant Studios - circa il 45% del nostro team", recita il post di Robbins su Twitter / X. "Questa è stata una decisione dolorosa ma necessaria, che non è stata presa alla leggera: tuttavia, dobbiamo fare questo aggiustamento ora che Immortals of Aveum è stato pubblicato. Stiamo supportando quelli colpiti in ogni modo possibile, compresi pacchetti di liquidazione completi e assistenza per la ricerca di lavoro, così come servizi di supporto per coloro che rimangono. Se il vostro studio è alla ricerca di artisti e ingegneri UE5 esperti, vi preghiamo di contattarci e farcelo sapere, così possiamo presentarvi alcuni sviluppatori di giochi incredibilmente talentuosi.

"Sono così orgoglioso di quello che il nostro team di sviluppo indipendente ha realizzato con Immortals of Aveum. Insieme abbiamo creato un nuovo studio AAA, una nuova IP, su una nuova tecnologia, durante un'era della nostra industria in cui questo è estremamente raro. Abbiamo versato la nostra passione in Immortals. Lo studio continuerà a lavorare in questo modo mentre supportiamo lo sviluppo di questo gioco e della nostra IP Immortals andando avanti con futuri aggiornamenti e offerte."