Electronic Arts ha rimosso Denuvo da Immortals of Aveum

Come ormai accade sempre più spesso, il sistema anti tamper Denuvo è stato rimosso da un altro gioco. Questa volta si tratta della versione PC di Immortals of Aveum di Electronic Arts, titolo di scarso successo uscito nell'agosto 2023, ma che con il tempo e gli aggiornamenti ha visti sistemati molti dei suoi problemi. Come potete capire facendo un rapido calcolo, il gioco è stato protetto da Denuvo per un anno e mezzo.

Non è la prima volta che EA rimuove Denuvo dai suoi giochi. Ad esempio lo ha fatto con Tales of Kenzera: ZAU e Star Wars Jedi: Survivor, per citare un paio di casi recenti. Quindi, che abbia deciso di toglierlo anche da Immortals of Aveum non è una vera sorpresa.