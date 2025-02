Pixel 4a e il caso delle batterie difettose: Google esclude l’Italia dalla sostituzione gratuita

Google, per arginare il problema, ha rilasciato un Emergency Maintenance Release (EMR), un aggiornamento d'emergenza che ha ridotto drasticamente l'autonomia dei dispositivi con batterie difettose. Questa scelta è stata giustificata come una misura di sicurezza, ma l'assenza di una comunicazione chiara ha lasciato molti utenti spiazzati e insoddisfatti.

Un aggiornamento che rende il Pixel 4a quasi inutilizzabile

L'aggiornamento software applicato ai Pixel 4a con batterie a rischio ha introdotto limitazioni significative, tra cui la riduzione dell'autonomia del dispositivo, la disattivazione della funzione di Ricarica Adattiva, l'eliminazione della stima del tempo di ricarica, il blocco dell'opzione "mostra percentuale nella barra di stato" e l'invio di notifiche insistenti che invitano alla sostituzione della batteria. Queste modifiche hanno reso il Pixel 4a meno funzionale e meno affidabile, spingendo di fatto gli utenti a dover intervenire con una nuova batteria.

Il Google Pixel 4a

Per rimediare al problema, Google ha previsto la sostituzione gratuita della batteria per gli utenti colpiti. Tuttavia, questa opzione non è disponibile in Italia, dove gli utenti possono solo richiedere un rimborso economico. Il problema principale è che l'importo del rimborso non è sufficiente a coprire il costo di una nuova batteria e della sua sostituzione, lasciando gli utenti con due opzioni poco vantaggiose, ovvero accettare un telefono con autonomia drasticamente ridotta o pagare di tasca propria per il cambio batteria.