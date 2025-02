Sony ha annunciato con un trailer che la prima stagione di Twisted Metal è in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus , che potranno guardarla in esclusiva dall'11 febbraio al 24 marzo tramite l'app Sony Pictures Core.

La seconda stagione è in fase di produzione

Lo scorso agosto sono iniziate le riprese per la seconda stagione di Twisted Metal, che vedrà ovviamente l'arrivo di nuovi personaggi, fra cui Calypso, che verrà interpretato da Anthony Carrigan.

Twisted Metal è l'ultimo progetto televisivo di PlayStation, realizzato dopo il grande successo di The Last of Us, che tornerà ad aprile con la seconda stagione. Sony ha tuttavia in cantiere diverse altre trasposizioni, salvo cancellazioni.

Si parla infatti di Ghost of Tsushima e God of War, ma anche di Days Gone e Jak and Daxter, mentre di recente è stato annunciato un film basato su Horizon Zero Dawn.