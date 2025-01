The Last of Us Stagione 2 ha un mese di uscita, svelato con un nuovo intenso trailer

Ricordiamo che in Italia The Last of Us è distribuito da Sky e Now TV . La prima stagione è già disponibile.

PlayStation Productions ed HBO hanno annunciato il mese di uscita della seconda stagione di The Last of Us . La serie TV tornerà a partire da aprile . Negli ultimi mesi abbiamo via via scoperto quando sarà pubblicata la serie e ora ci manca solo di venire a sapere qual è il gioco esatto.

Di cosa parlerà The Last of Us Stagione 2

The Last of Us Stagione 2 rimetterà in campo i personaggi (Ellie e Joel in primis) che abbiamo visto nella prima stagione. Quest'ultima è basata sul primo videogioco, mentre la seconda è basata su The Last of Us Parte 2, o per meglio dire una parte di questo, anche se per il momento non abbiamo un'idea precisa di quale sezione del videogioco sarà coperta dalla storia.

Il nuovo trailer di The Last of Us Stagione 2 - che potete vedere qui sopra in versione inglese - ci mostra una piccola raccolta di scene provenienti dalla produzione televisiva. Ovviamente non possiamo spiegare le scene mostrate senza fare spoiler, quindi eviteremo di scendere nei dettagli, ma possiamo dirvi che in queste nuove avventure ci saranno nuovi personaggi che possono essere visti in questo filmato.

Il trailer si apre con Abby, interpretata da Kaitlyn Dever (L'uomo di casa, Unbelievable, Rosaline). C'è spazio anche per Dina, nella famosa scena del ballo con Ellie. Dina sarà interpretata da Isabela Merced (Dora e la città perduta, Elien Romolus, Madame Web).

In attesa di altre novità, vi mostriamo una curiosità: un trailer ufficiale di PlayStation reimmagina The Last of Us Parte 2 come un film di Natale.