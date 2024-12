The Last of Us Parte 2 è un film di Natale? Un trailer ufficiale di PlayStation lo reimmagina così

Conoscete tutti The Last of Us Parte 2, no? È un bel gioco allegro per la famiglia, pieno di felicità, lieti fine, festività, momenti per gioire e trovare un pizzico di gioia nel periodo natalizio. Come? Ve lo ricordate diverso?

Non sappiamo che dirvi, perché il nuovo trailer ufficiale di The Last of Us Parte 2 pubblicato da PlayStation parla chiaro. Il videogioco di Naughty Dog è chiaramente un film di Natale interattivo.