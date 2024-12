Il periodo di uscita della serie TV The Last of Us Stagione 2 diventa ancora più preciso

In precedenza, la seconda stagione di The Last of Us era prevista per la primavera del 2025. Negli Stati Uniti, la primavera 2025 va dal 20 marzo al 20 giugno, ma il periodo del secondo trimestre va dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 .

Warner Bros. Discovery ha ristretto la finestra di uscita della seconda stagione di The Last of Us . Durante un recente evento di Wells Fargo, il capo dello streaming globale di Warner Bros. Discovery - Jean-Briac Perrette - ha dichiarato che la seconda stagione è in programma per il secondo trimestre del 2025 .

I dettagli sulla seconda stagione di The Last of Us

Secondo quanto riportato da Deadline, Perrette ha elencato la finestra di uscita della seconda stagione di The Last of Us nell'ambito di una discussione più ampia sulle novità in arrivo per HBO. La prima grande uscita della compagnia nel 2025 è la terza stagione di The White Lotus a febbraio, poi la seconda stagione di The Last of Us e infine il prossimo show del franchise de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms.

L'attrice di Abby e il personaggio del videogioco

In precedenza, il capo di HBO Casey Bloys aveva dichiarato a Deadline che si aspetta che la seconda stagione di The Last of Us esca "nella finestra degli Emmy", il che significa che almeno sei episodi della stagione devono essere mandati in onda entro il 31 maggio 2025 (data per ora presunta sulla base delle precedenti edizioni) per essere presi in considerazione ai 77° Primetime Emmy Awards.

Vi segnaliamo poi che il trailer di The Last of Us Stagione 2 include un Easter Egg sonoro: è però uno spoiler enorme.