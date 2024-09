Il trailer di The Last of Us Stagione 2 include un Easter Egg sonoro: è però uno spoiler enorme

Il trailer della seconda stagione di The Last of Us recentemente pubblicato da HBO include un easter egg ed è uno di quelli che non volete assolutamente scoprire se non avete già giocato il videogioco.

Per dire anche solo una parola in più è necessario spiegare e anche mostrare cosa accade nel videogioco e ciò che, diamo per scontato, accadrà anche nella serie TV in arrivo nel 2025.