The Last of Us Stagione 2 si mostra finalmente con un vero trailer ufficiale: pronti a soffrire?

In occasione del The Last of Us Day, Naughty Dog, Sony e HBO hanno pubblicato un teaser trailer da due minuti di The Last of Us Stagione 2, la ventura nuova stagione della serie TV basata sulla saga videoludica. Purtroppo ancora una volta non ci viene detto esattamente quando potremo vedere la serie TV: per ora è solo confermato che arriverà nel 2025.

Ricordiamo che, in Italia, The Last of Us Stagione 2 andrà in onda su Sky e Now TV. La prima stagione è già disponibile per la visione.