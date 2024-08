L'attrice di Abby della Stagione 2 di The Last of Us ha avuto bisogno di sicurezza aggiuntiva

The Last of Us Stagione 2 proseguirà le vicende della prima stagione dell'apprezzata serie TV di HBO e PlayStation. Introdurrà nuovi personaggi molti amati, ma anche alcuni che non sono stati apprezzati. Parliamo ad esempio di Abby , odiata da una fetta di appassionati che da anni agiscono in modo folle nei confronti delle attrici che hanno interpretato la donna nel videogioco. Tristemente, pare che lo stesso stia accadendo con l'attrice della serie TV.

Le parole dell'attrice di Dina in The Last of Us

Isabela Merced - che interpreta Dina - ha svelato i dietro le quinte della seconda stagione di The Last of Us parlando con il podcast Happy, Sad, Confused: "Ci sono persone che odiano sinceramente Abby, che non è una persona reale. Voglio solo ricordare che, davvero, non è una persona reale. Kaitlyn ha dovuto essere protetta dalla sicurezza durante le riprese".

Non sveleremo gli esatti motivi per cui Abby è odiata da una parte del pubblico, per evitare di fare spoiler. Precisiamo solo che si tratta di una reazione assurda, visto che parliamo di un personaggio fittizio. Inoltre, non vi è alcun motivo per aggredire le attrici che hanno interpretato il personaggio. Ci sembra buon senso, ma come dimostrano vari eventi purtroppo a molti il buon senso manca.

Lo scorso anno vi avevamo segnalato, ad esempio, che la modella che dà il volto ad Abby riceve ancora minacce di morte, dopo anni.